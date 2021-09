https://it.sputniknews.com/20210917/ossido-di-etilene-ritirato-polase-contaminato-dagli-scaffali-di-un-supermercato-12945095.html

Ossido di etilene, ritirato Polase contaminato dagli scaffali di un supermercato

Ossido di etilene, ritirato Polase contaminato dagli scaffali di un supermercato

Ancora allarme per alimenti contaminati da ossido di etilene, dopo il ritiro di diversi prodotti contaminati disposto dal ministero della Salute. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T14:58+0200

2021-09-17T14:58+0200

2021-09-17T14:58+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/12944806_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_c78021c19a748edbc3a6cab4af5b7f05.jpg

La catena di supermercati Bennet ha ritirato dai suoi scaffali alcuni lotti di Polase, il famoso integratore di sali minerali, contenenti tracce di ossido di etilene.I lotti ritiratiIl provvedimento riguarda le confezioni di Polase Difesa Inverno, prodotto dall’azienda GSK Consumer Healthcare S.r.l. Il richiamo è dovuto alla “presunta presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente".In particolare, sono state ritirate le confezioni di 28 e 14 bustine da 7,1 grammi ciascuna, dei lotti di produzione numero GU239 e GU238, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/06/2023, e del lotto DT256, con il Tmc 30/04/2023.Cos'è l'ossido di etileneL'ossido di etilene è un gas che possiede capacità disinfettanti e disinfestanti contro batteri, funghi e virus e da tempo viene impiegato negli ospedali per sterilizzare materiali e dispositivi medici e chirurgici.In alcuni Paesi viene usato per la decontaminazione dei silos e dei magazzini dove vengono conservati gli alimenti prima di entrare nel ciclo produttivo.L'Unione Europea ha tuttavia vietato il suo utilizzo nella filiera produttiva, in quanto sostanza ritenuta tossica e cancerogena.Recentemente, il provvedimento di ritiro ha riguardato diversi prodotti come yogurt, gelati, salse, condimenti, creme e prodotti a base vegetale, come carne veg e tofu.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia