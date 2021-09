https://it.sputniknews.com/20210917/ossido-di-etilene-in-integratori-lazienda-precisa-quali-lotti-vanno-riconsegnati-al-rivenditore-12949161.html

Ossido di etilene in integratori, l'azienda precisa: quali lotti vanno riconsegnati al rivenditore

I chiarimenti dell'azienda produttrice dopo l'annuncio del ritiro di alcuni lotti di Polase Difesa inverno per presunta contaminazione con il pesticida. 17.09.2021, Sputnik Italia

A titolo precauzionale sono stati ritirati alcuni lotti del brand Polase Difesa Inverno e non Polase, precisa l'azienda produttrice, a fronte di una presunta presenza di tracce di ossido di etilene in uno degli ingredienti utilizzati per la formulazione del prodotto, in linea con le richieste delle competenti autorità sanitarie.GSK Consumer Healthcare ha fatto sapere inoltre, con una nota giunta alla redazione di Sputnik Italia, che riguarda esclusivamente tre lotti del brand: "La sicurezza dei consumatori e la loro fiducia nella sicurezza e nell'efficacia di tutti i prodotti GSK Consumer Healthcare sono da sempre la nostra massima priorità", scrive l'ufficio stampa.L'azienda procede al richiamo in via precauzionale degli stock potenzialmente interessati, specificando che nessun altro lotto di Polase Difesa Inverno è oggetto di richiamo, pertanto rimane in commercio e interamente utilizzabile. Cos'è l'ossido di etileneL'ossido di etilene è un gas che possiede capacità disinfettanti e disinfestanti contro batteri, funghi e virus e da tempo viene impiegato negli ospedali per sterilizzare materiali e dispositivi medici e chirurgici.In alcuni Paesi viene usato per la decontaminazione dei silos e dei magazzini dove vengono conservati gli alimenti prima di entrare nel ciclo produttivo.L'Unione Europea ha tuttavia vietato il suo utilizzo nella filiera produttiva, in quanto sostanza ritenuta tossica e cancerogena.Recentemente, il provvedimento di ritiro ha riguardato diversi prodotti come yogurt, gelati, salse, condimenti, creme e prodotti a base vegetale, come carne veg e tofu.

