Orlando: “Per ora no all’obbligo vaccinale, con il green pass convinceremo i dubbiosi”

Orlando: “Per ora no all’obbligo vaccinale, con il green pass convinceremo i dubbiosi”

Il ministro del Lavoro parla del decreto che estende le norme sulla certificazione a tutti i luoghi di lavoro.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando è soddisfatto della sintesi trovata per estendere l’obbligo del green pass ai lavoratori del pubblico e del privato. Il titolare del dicastero spiega a Repubblica che questo ampliamento della platea è un passo che serve, per il momento, a non invocare l’obbligo vaccinale e a convincere gli indecisi.E sui tamponi gratuiti chiesti dai sindacati e anche da parte della Lega e da Fratelli d’Italia, Orlando replica: “Si sono fatti dei passi per ascoltare le ragioni del sindacato, il principio del tampone gratis avrebbe minato l’impalcatura della campagna vaccinale che è lo strumento chiave della lotta alla pandemia”.“Il sindacato ci ha chiesto perché non adottare l’obbligo vaccinale e noi abbiamo spiegato che, pur senza escluderlo, in questo momento preferiamo evitare una polarizzazione delle posizioni sul vaccino che sarebbe dannosa e controproducente”.Controlli e sanzioniOrlando poi spiega che la differenza di norme tra pubblico e privato, con la sospensione del lavoratore senza green pass dal quinto giorno per il primo settore e dal primo per il secondo, dipendono dalle dimensioni dell’impresa.Il ministro ammette che ci potranno essere dei problemi di controlli e burocrazia ma si vigilerà e ci saranno eventuali aggiustamenti.Lega divisaOrlando viene poi interpellato per commentare la divisione nel Carroccio sull’approccio al green pass.“Non entro nel merito del dibattito in casa altrui ma è evidente che c’è un pezzo del gruppo dirigente leghista che ha scelto di investire nel governo e un altro pezzo che è impegnato nell’inseguimento delle posizioni di Meloni”

