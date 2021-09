Operazione mare sicuro, i numeri della Guardia Costiera: 2.715 persone salvate in estate

https://it.sputniknews.com/20210917/operazione-mare-sicuro-i-numeri-della-guardia-costiera-2715-persone-salvate-in-estate-12940231.html

La presentazione del bilancio dell'operazione estiva Mare Sicuro della Guardia Costiera ha inaugurato, al suo primo giorno d'apertura, il Salone Nautico di Genova, che si terrà fino a martedì 21 settembre.Il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione, ha illustrato i risultati dell'attività svolta, in mare e lungo la costa, dalla Guardia Costiera nella stagione appena conclusa, alla presenza dell'Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale della Guardia Costiera, e del Direttore Marittimo della Liguria, Contrammiraglio Sergio Liardo.Nell'operazione sono stati impiegati quotidianamente 3.000 miliari del Corpo, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei dislocati lungo i circa 8.000km di coste del Paese, sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore.L'ingente schieramento di uomini e mezzi ha consentito il salvataggio di 2.715 persone e 583 unità da diporto. Inoltre sono stati restituiti alla libera fruizione dei cittadini 293.000mq tra spiagge e specchi d'acqua.L'operazione, iniziata lo scorso 19 giugno, si protrarrà fino al prossimo fine settimana.La presentazione è poi proseguita con un focus sull'attività comunicativa svolta dal Corpo per la sicurezza in mare. Il giornalista Rai Giulio Guazzini, intervenuto sul palco, ha evidenziato l'efficacia delle campagne di comunicazione messe in campo e, tra queste, dello spot “Guardia Costiera: la tua sicurezza in mare. Numero per le emergenze 1530”, andato in onda durante l'estate sui canali radiotelevisivi della RAI con lo scopo di richiamare l'attenzione del grande pubblico sulle modalità per entrare in contatto con la Guardia Costiera e richiedere un intervento di soccorso in mare. Oltre 65 milioni i contatti totalizzati dalla campagna.Inoltre sono state anche illustrate le principali attività svolte dalla Guardia Costiera durante l'anno in campo ambientale, come l'operazione "Onda blu”, che ha consentito di verificare numerosi impianti di depurazione, sia urbani che industriali, nonché le modalità di trasporto e trattamento dei rifiuti in transito nei porti. In questo ambito, l'attività di polizia giudiziaria ha portato al sequestro di oltre 850mila mq di aree per illeciti ambientali.Di rilievo anche i risultati dell'operazione “Reti fantasma”, svolta su mandato del Ministero della transizione ecologica per il recupero delle reti abbandonate sui fondali marini. L'azione di controllo sulla pesca marittima ha permesso di sequestrare oltre 60Km di reti illegali.Sul palco è salito anche l'esploratore del mare Alberto Luca Recchi, per parlare di impegno ambientale e salvaguardia del mondo sommerso.Come da tradizione, al termine dell'evento è stato svelato il tema del Calendario 2022 della Guardia Costiera , che quest'anno è stato realizzato dal noto artista urbano Mauro Pallotta, in arte Maupal .

