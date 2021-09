https://it.sputniknews.com/20210917/napoli-ruba-la-fede-nuziale-e-fugge-in-moto-ma-cade-arrestato-55enne-12947851.html

Napoli, ruba la fede nuziale e fugge in moto, ma cade: arrestato 55enne

17.09.2021

E' accaduto a Massa di Somma, nel napoletano, dove un uomo ha rubato la fede nuziale ad un 48enne, minacciandolo con una pistola cacciacane scarica.Il ladro, a furto avvenuto, ha provato a far perdere le tracce a bordo del suo scooter e così non si è fermato all'alt imposto dai Carabinieri, che stavano svolgendo servizio di controllo del territorio.Nel tentativo di eludere il controllo dei militari, il malvivente, un 55enne residente nel vicino comune di Cercola, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è caduto a terra, finendo per essere arrestato.Il 55enne arrestato, che era somigliante ad un altro rapinatore più volte denunciato, è stato invece condotto al carcere di Poggioreale, per essere messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

