Mattarella a Napoli per i 70 anni della Nato in Italia

Mattarella a Napoli per i 70 anni della Nato in Italia

Il Capo dello Stato è intervenuto alla celebrazione del 70° anniversario della NATO in Italia, che si è svolta presso il Comando JFC Naples di Lago Patria. 17.09.2021

"Serve un'alleanza forte militarmente e politicamente". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia per il 70° anniversario della presenza NATO in Italia, svoltasi venerdì mattina a Napoli.Prima dell'inizio delle celebrazioni, il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro sul monumento ai Caduti della NATO al suo arrivo presso il Comando JFC Naples di Lago Patria. Nel campo della difesa, Mattarella si dice convinto che il "rafforzamento dell'Unione Europea, basato sulla complementarietà con la NATO e la condivisione delle risorse militari, fornirà un contributo prezioso e qualificato al processo di rafforzamento dell'Alleanza, alla solidità dell'indispensabile rapporto transatlantico".Il presidente ha poi ricordato l'impegno dell'Italia nelle missioni NATO, dove sono impiegati 1.340 militari in nove operazioni, anche sul fianco Nord ed Est, ribadendo la strategicità del Paese per l'Alleanza.L'intervento di Mattarella è stato preceduto da quello del Vice Segretario generale della NATO, Mircea Geoană, e del Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli, Bob Burke.Burke ha ricordato il ruolo svolto dal JFC NATO di Napoli per tenere sotto controllo l'instabilità nel sud Europa e vigilare sulla pace nel Mediterraneo.Il Comando di Lago Patria è uno dei tre comandi joint force command NATO, assieme all'Allied Joint Force Command Brunssum, a Casteau, in Belgio e al terzo a Norfolk, Virginia. Il JFC Naples è diventato operativo nel 2004.

