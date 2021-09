https://it.sputniknews.com/20210917/maltempo-dichiarata-allerta-gialla-in-11-regioni-12937499.html

Maltempo, dichiarata allerta gialla in 11 Regioni

Maltempo, dichiarata allerta gialla in 11 Regioni

L'ondata di instabilità interesserà in particolar modo le Regioni del centro-nord Italia, ma anche alcune del centro-sud. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T08:14+0200

2021-09-17T08:14+0200

2021-09-17T08:14+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/9479637_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_337e39210eb5cf4efb0750dceea401cb.jpg

Torna il maltempo in Italia, con precipitazioni diffuse e temporali che interesseranno diverse Regioni dello stivale.A determinare il peggioramento delle condizioni meteo al centro-nord e in alcune parti del meridione sono gli effetti del flusso in quota sud-occidentale umido.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra il precedente risalente alla giornata di ieri .L'allerta gialla è stata dichiarata per Lazio, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, parte di Campania e Molise, settori dell’Abruzzo e della Toscana, parte di Liguria e gran parte della Lombardia.Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

msan.mr Un'altra Allerta! Orsi ci alziamo al mattino con l'annuncio di una allerta quotidiana! Oramai anche inviare la normalità potrebbe essere scambiato per un'allerta! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia