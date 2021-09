https://it.sputniknews.com/20210917/italia-e-russia-preparano-nuovo-vertice-22-tra-ministri-di-esteri-e-difesa-12904258.html

Italia e Russia preparano nuovo vertice 2+2 tra ministri di Esteri e Difesa

Italia e Russia preparano nuovo vertice 2+2 tra ministri di Esteri e Difesa

In agenda nel 2022 un nuovo incontro in formato 2+2 tra i ministri degli Esteri (Di Maio e Lavrov) e della Difesa (Guerini e Shoigu) di Italia e Russia. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T23:09+0200

2021-09-17T23:09+0200

2021-09-17T23:09+0200

italia

politica

russia

difesa

Il viceministro degli Esteri russo Aleksandr Grushko ha discusso con il direttore generale per gli affari politici e di sicurezza del ministero degli Esteri italiano Pasquale Ferrara i preparativi per l'incontro tra i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Italia, ha riferito il ministero degli Esteri russo.Inoltre, alle consultazioni hanno preso parte rappresentanti dei ministeri della Difesa dei due Paesi.Le parti hanno avuto uno scambio di vedute su questioni internazionali di particolare rilevanza, tra cui la sicurezza in Europa, le relazioni tra la Russia e l'EU e la NATO, la situazione nei Balcani. Particolare attenzione è stata dedicata agli sviluppi in Afghanistan.L'ultimo incontro bilaterale nel formato 2+2 tra i ministri degli Esteri e della Difesa di Italia e Russia si è svolto nel febbraio 2020 a Roma.

