Inps: 1,36 milioni di famiglie hanno usufruito del Rdc ad agosto

Inps: 1,36 milioni di famiglie hanno usufruito del Rdc ad agosto

Su base annuale, 3,7 milioni di persone hanno ricevuto almeno una mensilità del Rdc. 17.09.2021, Sputnik Italia

Stando ai dati emersi, nella giornata odierna, dall'Osservatorio sul reddito e pensione di cittadinanza, nello scorso mese di agosto quasi 1,36 milioni di famiglie hanno potuto usufruire del reddito di cittadinanza.Ogni nucleo familiare si è visto corrispondere un importo medio pari a 545,95 euro, per una spesa complessiva mensile di 742 milioni.Secondo un rapporto dell’Organizzazione per la crescita e lo sviluppo economico, pubblicato la settimana scorsa, se da una parte il reddito di cittadinanza ha “contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della popolazione” e ha aiutato a limitare i danni della pandemia, in termini di riduzione del reddito, dall’altra ha registrato un flop nel numero di beneficiari che ha trovato un lavoro, un dato definito “scarso”.L’Ocse, nella sua Economic Survey, ha consigliato all’Italia di "Ridurre ed assottigliare" l’assegno, per incoraggiare i beneficiari a trovare lavoro.

pipino diciamo pure che e' una truffa bella e buona...con i parametri d'accesso che ha nessuno in teoria ne potrebbe usufruire... specialmente perche' col reddito di accesso 1

pipino che ha negli hanni precedenti sarebbe gia' morto di fame....per cui chi ne usufruisce in qualche modo mente sapendo di mentire ....sicuramente e' una mancetta elettroale...dato poi che anche con 500 euro al mese nessuno vive in italia....a meno che viva senza spese tipo luce acqua gas tasse automobilistiche ecc. per cui viva le truffe all'italiana....🤢🤢🤢🤢🤢🤢 1

