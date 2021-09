https://it.sputniknews.com/20210917/green-pass-per-i-lavoratori-bonaccini--la-strada-giusta-12945560.html

Green pass per i lavoratori, Bonaccini: "È la strada giusta"

Il presidente dell'Emilia Romagna è favorevole all'apertura parziale di discoteche e sale da ballo. 17.09.2021, Sputnik Italia

"È la strada giusta". Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ospite venerdì mattina di Agorà su Rai 3, si dice molto soddisfatto per l'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. "È una misura che da sola non risolve tutto, ma aiuta tanto" ha commentato.Bonaccini ne approfitta per richiamare il governo sulla riapertura di discoteche e sale da ballo, chiedendo "una riapertura parziale, perché da mesi c'è un proliferare di feste private dove nessuno controlla nessuno". Riapertura che proprio il certificato verde potrebbe consentire.Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità, questo giovedì, il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre.Il premier Mario Draghi, in Cdm, ha dichiarato che il testo approvato è "un decreto per continuare ad aprire il Paese".

