https://it.sputniknews.com/20210917/green-pass-obbligatorio-salvini-non-puo-rovinare-la-vita-di-milioni-di-italiani-12938404.html

Green Pass obbligatorio, Salvini: "Non può rovinare la vita di milioni di italiani"

Green Pass obbligatorio, Salvini: "Non può rovinare la vita di milioni di italiani"

Il leader leghista ha anche voluto ringraziare gli italiani che si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T09:58+0200

2021-09-17T09:58+0200

2021-09-17T10:12+0200

italia

politica

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566832_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1afb845c4345a64aabeec7ac8534242d.jpg

Salvini torna a parlare dell'introduzione del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro e lo fa dai microfoni di Dritto e rovescio.L'ex ministro degli Interni ha quindi sottolineato l'impegno al governo della Lega per ottenere l'introduzione dei "tamponi gratuiti":In conclusione, Salvini ha rivolto un ringraziamento ai "40 milioni di italiani che hanno scelto di vaccinarsi", ma al contempo richiamato il Paese a non guardare con atteggiamento inquisitorio a coloro che, per vari motivi, hanno scelto di non sottoporsi allla vaccinazione:Il Green pass obbligatorio sul posto di lavoroNella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge che rende obbligatorio il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre.Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che il decreto punta a "rendere questi luoghi più sicuri e rendere ancora più forte la nostra campagna di vaccinazione".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, matteo salvini