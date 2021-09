https://it.sputniknews.com/20210917/green-pass-mercato-nero-in-crescita-su-telegram-un-certificato-costa-fino-a-200-euro-12947047.html

Green pass: mercato nero in crescita su Telegram, un certificato costa fino a 200 euro

Green pass: mercato nero in crescita su Telegram, un certificato costa fino a 200 euro

Sono ben 29 i Paesi tenuti sotto controllo dalle forze dell'ordine. Tra questi anche l'Italia. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T16:35+0200

2021-09-17T16:35+0200

2021-09-17T16:39+0200

mondo

italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/12747832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46cb2607e12c960b5fe209c84662de16.jpg

Si allarga ancora il mercato nero internazionale dei Green Pass falsi. La pratica illegale si sta diffondendo in maniera sempre più evidente, man mano che i vari Paesi adottano misure restrittive.Particolarmente attenzionata da parte delle forze dell'ordine la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, sulla quale, in appena un mese, si è decuplicato il numero dei venditori di certificati verdi, così come il numero degli iscritti nei canali dedicati alla vendita illegale di Green Pass.Tra i 29 Paesi monitorati c'è anche l'Italia: se a livello mondiale i prezzi per un certificato vanno da 85 a 200 dollari, nel Belpaese si viaggia intorno ai 150 euro.Secondo l'azienda di sicurezza Check Point Research, che da un anno monitora il fenomeno, questa tendenza si è manifestata inizialmente sul dark web, per poi migrare su Telegram, una piattaforma in grado di attrarre "venditori per il suo anonimato, la sua portata e la sua potenza".L'azienda è riuscita anche ad accertare l'esistenza un nuovo metodo, capace di produrre del tutto gratuitamente i certificati tramite un bot.Questo sistema è stato individuato in Austria: tutto quello che bisogna fare è fornire i propri dati personali per ricevere un file pdf che conterrà tutti i dati utili per la certificazione falsa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, green pass