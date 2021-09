https://it.sputniknews.com/20210917/di-maio-sempre-piu-urgente-una-difesa-europea-e-il-g20-sullafghanistan-si-fara-12939320.html

Di Maio: “Sempre più urgente una Difesa europea”. E il G20 sull’Afghanistan “si farà”

17.09.2021

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è sicuro: il ritiro degli Stati uniti dall’Afghanistan e l’accordo AUKUS, firmato da Washington, Regno unito e Australia, dimostrano sempre di più “l’urgenza di lanciare una vera Difesa UE, sostenuta da decisioni in politica estera che sfuggano al diritto di veto dei singoli governi”.Il titolare della Farnesina parla a Repubblica e sottolinea che i due accadimenti, così vicini nel tempo, rilanciano la necessità di un coordinamento dell’industria continentale della Difesa: “Sarebbe un passo quanto mai importante e necessario non per contrastare i nostri alleati, ma per avere più peso contrattuale. Nessuno di noi di fronte a Stati Uniti o Cina può pensare di competere come singolo Paese”.Ma per arrivare a una Difesa comune nell’UE, con scelte di politica estera condivisa, dice Di Maio, bisogna superare il sistema dei veti.Il G20 straordinario si faràL’altro annuncio che fa Di Maio è quello sulla riunione del G20, che il premier Mario Draghi ha lanciato nelle scorse settimane.A margine dell’Assemblea, come aveva già detto in precedenza, ci sarà un incontro dei ministri degli Esteri dei 20 Paesi per poter preparare il summit tra i leader. “Abbiano chiesto anche la partecipazione delle agenzie Onu e delle organizzazioni umanitarie coinvolte in Afghanistan”.E intanto, sul campo, sono riprese le partenze dei voli di evacuazione, su velivoli del Qatar, “sui quali abbiamo trasferito le persone che erano sulle liste italiane”.Infine Di Maio è lapidario sul governo afghano: “Per tutta la comunità internazionale quello del riconoscimento non è un tema sul tavolo e lo vedo molto lontano”.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

