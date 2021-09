https://it.sputniknews.com/20210917/covid-italia-rt-scende-a-085-in-diminuzione-anche-lincidenza-per-100000-abitanti-12938802.html

Covid Italia: Rt scende a 0.85, in diminuzione anche l'incidenza per 100.000 abitanti

Covid Italia: Rt scende a 0.85, in diminuzione anche l'incidenza per 100.000 abitanti

Calano anche i numeri relativi al tasso di occupazione delle unità di terapia intensiva. 17.09.2021

2021-09-17T09:33+0200

2021-09-17T09:33+0200

2021-09-17T11:57+0200

Continua a scendere l'indicatore Rt in Italia, nel periodo 25 agosto-7 settembre 2021, attestandosi a quota 0,85, rispetto agli 0,92 rilevati con l'ultimo rapporto.È quanto trapela dalla bozza del documento, che verrà illustrato nella Cabina di regia per il monitoraggio della situazione epidemiologica nella penisola.In discesa anche l'incidenza settimanale, che passa da 64 casi per 100.000 abitanti dell'ultimo rilevamento ai 54 della più recente statistica.Calano le terapie intensiveIn discesa, al 6,1%, anche i tassi di occupazione delle terapie intensive dei malati di Covid, con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 563 (7/09/2021) a 554 (14/09/2021).I numeri del COVID-19 in ItaliaIeri l'Italia ha registrato un aumento di 5.117 casi di COVID, cifra che ha portato il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.623.155.Nell'ultimo rilevamento sono state registrate 67 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a 130.167. Sono invece 4.376.646 i guariti.

