Covid, Crisanti: i no-vax non sfuggiranno al contagio

Senza il vaccino, il contagio con la Delta è inevitabile. Ne è sicuro Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare presso l'Università di Padova, intervenuto giovedì sera alla trasmissione Piazzapulita su La7.Secondo il virologo, con questo tipo di trasmissibilità "non c'è la possibilità di scappare dal virus".La paura del vaccino"Non capisco chi teme il vaccino e non le conseguenze del virus" ha aggiunto il virologo, parlando di no-vax e incerti sulla vaccinazione.Per Crisanti, i 150 mila morti provocati dal virus in Italia sono un dramma e "ci porteremo appresso questo dramma per molto tempo". "Le persone che hanno paura del vaccino - riflette - non si rendono conto di quanto sia contagioso il coronavirus".In Italia, il bilancio aggiornato della pandemia di Covid-19 è di 4.623.155 casi accertati, 130.167 decessi e 4.376.646 guariti.

