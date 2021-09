https://it.sputniknews.com/20210917/conte-il-mio-cuore-batte-a-sinistra--12938001.html

Conte: "Il mio cuore batte a sinistra"

Conte: "Il mio cuore batte a sinistra"

Il leader del M5s approva l'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori e invita la Lega a chiarire la sua posizione. 17.09.2021

Giuseppe Conte ha sostenuto la decisione del governo di estendere il Green Pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato e, rispondendo ad una domanda sul decreto Sicurezza di Corrado Formigli alla trasmissione Piazzapulita, ha ricordato che la sua formazione è il cattolicesimo democratico: "Il mio cuore batte a sinistra".Green passPoco prima, alla trasmissione Dritto e Rovescio, aveva invitato la Lega a chiarire la posizione sul certificato verde. Voto al governo DraghiInvitato a dare un voto al governo di Mario Draghi sulla gestione della pandemia, l'ex premier ha preferito non fare confronti con il suo esecutivo."Ho difficoltà a dare un voto a me stesso, figuriamoci darlo a Draghi" ha affermato, sostenendo che non è possibile fare un confronto.Decreto sicurezza"Ci metterò sempre la faccia su quello che faccio" ha detto Conte, rispondendo alla domanda se firmerebbe i decreti sicurezza emanati dal governo gialloverde. Sottolineando la sua formazione cattolico-democratica e posizionandosi a sinistra, ha inoltre dichiarato che, sulla gestione dell'immigrazione, Salvini ha fallito, perché non andava ai consigli europei dove si discuteva sul tema.

