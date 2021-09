https://it.sputniknews.com/20210917/caro-gas-i-paesi-del-sud-europa-chiedono-una-reazione-della-ue-draghi-protegger-i-piu-deboli-12952684.html

Caro gas, i paesi del Sud Europa si compattano. Draghi: "la UE sia acquirente collettivo"

I Paesi meridionali dell'Unione Europea chiedono di risolvere a livello UE la questione della crescita dei prezzi del gas naturale. L'annuncio è arrivato dal... 17.09.2021, Sputnik Italia

Al vertice a livello di capi di Stato e di governo hanno partecipato Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna. Per la prima volta al vertice sono stati presenti i primi ministri di Slovenia e Croazia. Sugli esiti della riunione i nove paesi hanno sottoscritto la Dichiarazione di Atene. Le dichiarazioni dei partecipanti al vertice sono stati trasmessi dall'azienda radiotelevisiva greca ERT.Draghi: Europa acquirente collettivo come con i vaccini"Dobbiamo considerare che una transizione "ecologica" così grande e rapida comporta anche costi economici e sociali immensi. Da un lato siamo determinati a percorrere questa transizione, dall'altro siamo determinati a proteggere, specialmente i più deboli, dai costi sociali che, come abbiamo visto ora con l'aumento delle bollette, potrebbero essere veramente significativi", ha sottolineato nelle sue dichiarazioni conclusive Mario Draghi.Per il premier italiano è centrale il ruolo svolto dalla Commissione Europea, sull'esempio di quanto fatto per l'acquisto dei vaccini.Prezzi del gas ai massimi livelliNelle ultime settimane il prezzo di gas sul mercato dei futures in Europa ha raggiunto i suoi massimi. In due mesi è cresciuto in maniera notevole e si mantiene intorno agli 800 dollari per 1.000 metri cubi.

