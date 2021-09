https://it.sputniknews.com/20210917/caro-bollette-governo-francese-approva-contributo-da-100-euro-per-quasi-6-milioni-di-famiglie-12937841.html

Caro bollette, il governo francese approva un contributo da 100 euro per quasi 6 milioni di famiglie

Caro bollette, il governo francese approva un contributo da 100 euro per quasi 6 milioni di famiglie

La misura non richiederà la presentazione di una domanda, la somma che verrà erogata automaticamente alle famiglie. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T09:21+0200

2021-09-17T09:21+0200

2021-09-17T10:00+0200

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/714/76/7147682_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_068336e812e1efc8e97b457f9f8416e3.jpg

In seguito all'aumento delle bollette su luce e gas, il governo francese ha deciso di istituire una nuova forma di aiuto definita "eccezionale", ma "molto semplice".La nuova misura consiste in un assegno del valore di 100 euro, di cui potranno usufruire 5,8 milioni di famiglie a basso reddito.Ad annunciarlo è stato il premier Jean Castex, il quale ha sottolineato che il contributo si aggiungerà all'assegno energia, che viene già assegnato a questi nuclei familiari, e sarà versato nel mese di dicembre.Al fine di usufruirne, le famiglie non dovranno presentare alcuna documentazione particolare, in quanto la somma sarà automaticamente versata tramite il servizio delle poste.L'aumento del costo dell'energia Anche in Francia, a settembre, le tariffe regolamentate del gas hanno registrato un significativo aumento, pari all'8,7%, che va a sommarsi a quelli già rilevati in agosto (5%) e luglio (10%).Finora, tale aumento non si è riflesso sulle bollette dei 22 milioni di utenti abbonati alla tariffa regolamentata di Edf, ma, con la prossima revisione del febbraio 2022, si prevede che i rincari possano arrivare al 7% circa.Il piano di Cingolani per l'ItaliaNella giornata di ieri il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha avanzato la proposta di un intervento strutturale per far fronte alla stangata sulle bollette dell'energia dovuta all'aumento di gas e metano.Secondo il titolare del dicastero, la via maestra da percorrere è quella della riscrittura del metodo di calcolo delle bollette:Per il ministro, "c'è da mettere in piedi un intervento strutturale, perché, per quanto sembra siano saturando questi aumenti di costi, sono aumenti che rimarranno in bolletta, per cui bisognerà lavorare sulla parte strutturale".

https://it.sputniknews.com/20210915/crescita-del-prezzo-del-gas-in-europa-lesperto-rivela-quando-si-fermera-12917353.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia