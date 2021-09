https://it.sputniknews.com/20210917/call-of-duty-vanguard-leakati-alcuni-contenuti-dalla-beta-su-modalita-zombie-e-campagna-12947389.html

Call of Duty Vanguard, leakati alcuni contenuti dalla Beta su modalità zombie e campagna

Call of Duty Vanguard, leakati alcuni contenuti dalla Beta su modalità zombie e campagna

L'annuale appuntamento con lo sparatutto targato Activision è fissato per il 5 novembre 2021, data in cui il gioco sarà rilasciato per tutte le piattaforme... 17.09.2021

Nella giornata di ieri si è aperta la Beta di Call of Duty Vanguard, l'ultimo capitolo della celebre saga di sparatutto in prima persona sviluppata da Activision per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.Ad appena una manciata di ore dall'apertura dei server, alcuni leaker sono riusciti ad accedere, grazie al data mining, ai file interni di gioco, svelando alcune feature che arriveranno probabilmente con qualche update futuro.Nel concreto, si parla di diversi nomi di località e missioni, ma anche il numero di mappe (20) e la quantità di modalità multiplayer (5).Oltre a queste informazioni, però, i leaker sono riusciti anche ad estrapolare informazioni su 6 nuovi operatori, che andranno ad aggiungersi ai 4 già confermati dalla Activision stessa.Inoltre, è confermata la presenza della modalità Zombie anche per COD Vanguard, della quale ora conosciamo anche il nome della prima mappa: War of the Dead.La Beta di Call of Duty Vanguard, accessibile già da ieri su piattaforma PlayStation e, a partire da sabato, anche su PC e Xbox, durerà fino al prossimo 20 settembre.

