Bufera su Barbara Palombelli: “Femminicidi? Lecito chiedersi se questi uomini sono stati esasperati”

La conduttrice di Sportello Forum attaccata da politici, ong e influencer per la sua frase, diventa trending topic su Twitter. 17.09.2021, Sputnik Italia

Una puntata sulla rabbia e sulle sue ragioni e conseguenze. È stata questa la sede in cui la giornalista Barbara Palombelli, introducendo un caso di separazione per maltrattamenti a Sportello Forum, ha scatenato la polemica e l’ira dei social, diventando trending topic su Twitter.“Qui parliamo della rabbia tra marito e moglie”, ha detto la conduttrice ricordando che “negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti. Sette donne uccise, presumibilmente da sette uomini”.Ed è proprio questa domanda che scatena il putiferio sui social. La frase viene ritenuta infelice, fuoriluogo, antifemminista e che colpevolizza le donne, giustificando gli uomini violenti.Migliaia i commenti. E c’è chi chiede che venga licenziata.Le reazioni sui social, da Lucarelli a BoldriniMoltissimi sui social hanno condiviso e commentato il video in cui Palombelli pronuncia la frase incriminata.Chiara Ferragni l’ha condivisa nelle sue storie su Instagram bocciando il comportamento della giornalista.Laura Boldrini su Twitter, ha scritto: “No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo” e ha aggiunto “gravissime le parole di Palombelli, pronunciate per giunta in tv”.Fiorella Mannoia si rivolge “agli uomini: ribellatevi a chi vi disegna come dei primati che non riescono a tenere a freno gli intinti, fatelo voi perché NOI SIAMO STANCHE! BASTA!”Selvaggia Lucarelli laconica scrive in un tweet in cui posta il video: “Era perfino meglio il monologo di Sanremo”.Anche Amnesty international interviene nella polemica: “Quando i mezzi di comunicazione sostengono che un femminicidio possa essere l'effetto del comportamento delle vittima, siamo nel pieno del victim blaming, che è proprio una delle cause dei femminicidi e della mancanza di sanzioni e leggi adeguate”.L’esponente del M5S Paola Taverna ha scritto su Facebook “Di ‘esasperante’ c’è solo chi si permette ancora di formulare domande senza senso per le quali forse non bastano neppure le scuse!”

Riccardo Be non ha detto poi una cosa incredibile. Premetto che occorre rispetto reciproco e condannare ogni forma di violenza.ormai le donne da anni sono sempre meno madri(pochi figli e poco tempo per loro)sempre meno mogli fedeli sempre meno mogli che dialogano. Certo hanno gli stessi diritti degli uomini ma come tutte le cose si e passati da un estremo all'altro.molte donne e si vede in giro sono piene di se,boriose volgari.peggio di molti uomini e trattano male mariti e figli .Hanno perso da tempo la loro femminilita e la grazia che le distingueva e le faceva apprezzare. 3

Россия щедрая душа Brava Sig.ra Palombelli, domanda più che logica! 3

