Brunetta: “L’estensione del green pass è un provvedimento epocale. Ora la PA tutta in presenza”

Le parole del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta non nascondono l’entusiasmo e l’enorme soddisfazione per il decreto green pass bis approvato all’unanimità in Consiglio dei ministri ieri.Si tratta di “un provvedimento epocale” e l’Italia è “un esempio per il mondo” sia sui piani vaccinali, in cui “siamo all’avanguardia”, sia per la presenza di un premier come Draghi, sia per la crescita del Pil, dice Brunetta al Corriere della Sera.Brunetta sottolinea che l’estensione del green pass a pubblico e privato non è un obbligo vaccinale mascherato, “ed è questa è la genialità dell’operazione”, ma “è un provvedimento universale, una enorme moral suasion su tutti coloro che non si sono ancora vaccinati”.Ha vinto l’ItaliaIl ministro non lesina parole di elogio per il ruolo del primo ministro nella sua capacità di sintesi e nella sua determinazione.E in questo modo il green pass “ci porta a un passo dalla super-sicurezza, perché in modo gentile induce a vaccinarsi”.Dopo il 15 ottobre tutta la Pubblica amministrazione in presenzaIl rientro nella PA sarà graduale, spiega Brunetta, prima torneranno i lavoratori dedicati agli sportelli e poi il back office e “in parallelo le amministrazioni centrali e periferiche”.Il lavoro a distanza, ampiamente bocciato nella forma attuale dal ministro, tornerà a gennaio, quando ci saranno le condizioni “per uno smart working vero”, con le “le regole del lavoro agile nei nuovi contratti, i cui rinnovi ho voluto sbloccare”.

Россия щедрая душа Wow quanta arietta da sboroni che hanno alcuni italiani su se stessi, non sarà mica quella che li distruggerà?🤔 1

