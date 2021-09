https://it.sputniknews.com/20210917/bolzano-polizia-arresta-nuovamente-il-re-delle-evasioni-max-leitner-12940654.html

Bolzano, Polizia arresta nuovamente il "re delle evasioni" Max Leitner



L'uomo era già evaso per cinque volte dal carcere. 17.09.2021

Torna in carcere Max Leitner. Il "re delle evasioni", come riferisce Rai Alto Adige, è stato fermato la scorsa notte a Bolzano dopo un periodo di libertà.La polizia, intervenuta per una sparatoria avvenuta nei pressi di un locale notturno in via Siemens, ha identificato Leitner all'interno di un'automobile e lo ha arrestato al termine di una colluttazione.Nel veicolo in cui si trovava il ricercato altoatesino le forze dell'ordine hanno ritrovato diverse armi.63enne, originario di Bressanone, Leitner era evaso per ben cinque volte, in circostanze diverse, da vari carceri, dopo essere stato fermato più volte per delle rapine a banche e portavolori.In un video, girato durante la sua quinta latitanza, Max Leitner si era rivolto addirittura al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, chiedendo la grazia e sostenendo di essere molto malato. Si era definito "la più povera vittima di ingiustizia di tutti i tempi''.

