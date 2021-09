https://it.sputniknews.com/20210917/aukus-francia-richiama-gli-ambasciatori-in-usa-ed-australia-per-consultazioni-12952897.html

AUKUS, Francia richiama gli ambasciatori in USA ed Australia per consultazioni

AUKUS, Francia richiama gli ambasciatori in USA ed Australia per consultazioni

Caso AUKUS, la Francia richiama in patria per consultazioni i suoi ambasciatori negli Stati Uniti ed in Australia. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T22:29+0200

2021-09-17T22:29+0200

2021-09-17T22:29+0200

mondo

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/116/69/1166943_0:163:2877:1781_1920x0_80_0_0_c679d3fcf9c4c08cfdda11e73a474711.jpg

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha reso noto di aver richiamato su incarico del presidente Macron gli ambasciatori in USA e Australia dopo la rescissione del contratto per la fornitura di sottomarini da parte di Canberra."Su richiesta del presidente della Repubblica ho deciso di richiamare immediatamente a Parigi per consultazioni i nostri due ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia", si legge nel comunicato di Le Drian.L'Australia ha rescisso il contratto con la società francese francese Naval Group che prevedeva la fornitura di sottomarini da parte di quest'ultima, dopo l'annuncio di Australia, Gran Bretagna ed USA della creazione del nuovo asse difensivo AUKUS.L'accordo tra Australia e Francia da 90 miliardi di dollari (56 miliardi di euro), che era stato definito il "Contratto del secolo", prevedeva la produzione di 12 sottomarini a propulsione convenzionale di classe Barracuda. Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian aveva definito la decisione dell'Australia di abbandonare il contratto "una pugnalata alle spalle", sottolineando che questo atto mina la fiducia reciproca. Il diplomatico ha dichiarato inoltre di essere "arrabbiato per la rescissione di questo contratto".

https://it.sputniknews.com/20210916/boris-johnson-risponde-alle-preoccupazioni-sullaukus-il-trattato-non-e-contro-altri-paesi-12928719.html

david dave Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa