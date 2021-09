L'AUKUS fa arrabbiare la Francia

https://it.sputniknews.com/20210917/aukus-fa-arrabbiare-la-francia--12943586.html

L'evento doveva svolgersi venerdì 17 settembre, presso l'ambasciata francese, e a bordo di una fregata a Baltimora e avrebbe dovuto commemorare il 240esimo anniversario della battaglia dei Virginia Capes.Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro australiano Scott Morrison e il suo omologo britannico Boris Johnson hanno presentato il patto di sicurezza AUKUS, il cui scopo finale è quello di "proteggere e difendere" gli "interessi comuni nell'Indo-Pacifico" dei tre Paesi.Il patto AUKUS ha spinto l'Australia a recedere da un contratto sottomarino da 90 miliardi di dollari con il gruppo navale francese, in quella che il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha descritto come "una pugnalata alle spalle".Nella giornata di ieri, tuttavia, il premier australiano Morrison ha sostenuto che Parigi era stata informata dell'imminente accordo sull'AUKUS e ha negato le accuse dei media francesi, secondo cui il presidente Emmanuel Macron avrebbe scoperto il ritiro di Canberra dall'accordo del Naval Group solo dai media australiani.

