All4Climate-Italy2021, dal 28 settembre a Milano partono i lavori preparatori per la Cop26 a Glasgow

All4Climate-Italy2021, dal 28 settembre a Milano partono i lavori preparatori per la Cop26 a Glasgow

17.09.2021

Tutto pronto a Milano per l'All4Climate-Italy2021, la settimana dedicata alla lotta al cambiamento climatico che, dal 28 settembre al 2 ottobre, fungerà da apripista per la Cop 26 che si svolgerà invece a novembre a Glasgow.Alla kermesse parteciperanno più di 400 giovani, oltre a decine di ministri dell'Ambiente, capi di stato e rappresentanti ONU, per oltre 500 eventi in programma.Ad aprire l'agenda sarà l'evento Youth4Climate, che vedrà impegnati due giovani provenienti da ognuno dei 197 Paesi membri dell'Unffcc, i quali, grazie ai numerosi tavoli di lavoro e dibattiti previsti, realizzeranno un documento finale, il quale sarà poi condiviso nell'ambito dell'incontro di giovedì 30 settembre con i ministri impegnati nei lavori della Pre-Cop26.Proprio in quello stesso giorno, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Mario Draghi e del primo ministro britannico Boris Johnson, darà il via alla Pre-COP26.Si tratta di tre giorni di lavori tra governi e delegazioni provenienti dai Paesi di tutto il mondo, dedicati ad aspetti politici chiave del negoziato sul clima.L'iniziativa è promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e da Connect4Climate - World Bank Group, con la partecipazione del Comune di Milano, della Regione Lombardia e la partnership di Sky.La Cop26 di GlasgowLa 26° Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) si svolgerà a novembre a Glasgow, in Scozia.Al vertice parteciperanno i rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui leader mondiali, esperti e attivisti. L'incontro dei leader mondiali nell'ambito del vertice di Glasgow è previsto per il 1° e il 2 novembre e, in totale, il vertice durerà due settimane.Al summit si prevede di adottare una serie di documenti sui temi della riduzione delle emissioni di gas serra e del raggiungimento della neutralità del carbonio.

