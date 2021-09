https://it.sputniknews.com/20210917/alitalia-pubblica-linvito-per-la-cessione-del-brand-12939226.html

Alitalia pubblica l'invito per la cessione del brand

L'avviso della pubblicazione del bando è stato inviato a diversi quotidiani. Si partirà da un prezzo base di 290 milioni di euro. 17.09.2021, Sputnik Italia

Al via la gara per la cessione del marchio Alitalia. La società, in amministrazione straordinaria, ha infatti pubblicato su diversi quotidiani "soggetti interessati a formulare la propria offerta per l'acquisizione del brand". L'asta partirà da un prezzo base di 290 milioni di euro.La versione integrale dell'invito verrà pubblicata sul sito web www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com.Il Brand sarà reso disponibile all’aggiudicatario della Procedura entro il 31 dicembre 2021. Verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di esecuzione dell’Operazione.Ammissione alla garaPossono presentare richiesta di ammissione alla Data Room le imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, in possesso di un patrimonio netto, alla data di presentazione della Richiesta di Ammissione, non inferiore a 200 milioni di euro e titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo.Il possesso del requisito del patrimonio netto dovrà essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, mentre la titolarità di licenze e certificazioni dovranno essere comprovati con l'inerente documentazione amministrativa dello Stato di appartenenza.Le Richieste di Ammissione dovranno pervenire a partire dalle ore 12:00 italiane del 18 settembre 2021 sino alle ore 24 italiane del giorno 30 settembre 2021. Le richieste pervenute al di fuori delle date e dell’ora sopra indicate non saranno prese in considerazione. La data e l’ora di ricezione del messaggio di posta elettronica attesteranno il giorno e l’ora di ricezione.Possono partecipare alla Procedura solo i soggetti ammessi alla Data Room, i cui nomi verranno indicati nella sezione Soggetti Ammessi.La Data Room sarà aperta il giorno 20 settembre 2021.La garaIl prezzo a base di gara è pari ad Euro 290.000.000,00, oltre IVA e oneri fiscali ai sensi di legge. Nella prima fase di aggiudicazione saranno ammesse soltanto offerte vincolanti uguali o superiori al Prezzo di Gara. In caso di gara deserta, i soggetti ammessi potranno presentare offerte vincolanti anche in riduzione rispetto al prezzo di gara.Se anche la seconda fase dovesse concludersi senza esito, i commissari straordinari procederanno quindi alla cessione del brand senza vincoli procedurali nei confronti dell’operatore economico da essi individuato.

