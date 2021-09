https://it.sputniknews.com/20210916/whirlpool-la-morgia-conferma-i-licenziamenti-e-la-chiusura-dello-stabilimento-di-napoli-12928926.html

Whirlpool, La Morgia conferma i licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Napoli

I lavoratori di via Argine manifestano a Roma, montata tenda davanti al Mise. Rappa (Fiom): "Se l'incontro non va bene, noi da qui non ce ne andiamo". 16.09.2021, Sputnik Italia

L'azienda ha deciso in maniera irrevocabile: lo stabilimento di via Argine resterà chiuso, i lavoratori saranno licenziati, Whirlpool lascerà Napoli. Luigi La Morgia lo ha confermato giovedì mattina al tavolo in corso con governo e i sindacati. La multinazionale di è detta pronta ad ascoltare eventuali proposte ed è "disponibile a supportare i lavoratori con stimoli all'uscita con supporto economico e pronta a sostenere il trasferimento volontario dei lavoratori in un altro sito del gruppo", avrebbe spiegato La Morgia. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

