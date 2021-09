https://it.sputniknews.com/20210916/whatsapp-mark-zuckerberg-annuncia-la-creazione-di-un-servizio-di-pagine-gialle-nella-chat-12929868.html

WhatsApp, Mark Zuckerberg annuncia la creazione di un servizio di 'Pagine Gialle' nella chat

Il progetto potrebbe aprire anche alla comparsa di annunci sponsorizzati sull'app di messaggistica istantanea. 16.09.2021, Sputnik Italia

Facebook ha intenzione di realizzare, all'interno di WhatsApp, una funzione simile alle Pagine Gialle, che sarebbe già in fase di realizzazione.Essa, stando a quanto trapelato, permetterebbe agli utenti di ricercare con maggiore facilità informazioni su attività commerciali locali.Ad annunciare l'introduzione di questa nuova funzionalità è stato lo stesso CEO della compagnia, Mark Zuckerberg:Si ritiene che tale mossa da parte di Mark Zuckerberg sia atta ad integrare ulteriormente il servizio di messaggistica istantanea, dotandolo di un nuovo servizio che lo sospinge verso l'e-commerce.Stando a Reuters, WhatsApp nel prossimo futuro includerà, nella sezione delle directory aziendali, migliaia di attività commerciali in categorie come cibo, vendita al dettaglio e servizi.Verso la pubblicità dentro WhatsApp?Non è escluso, inoltre, che nel prossimo futuro l'applicazione possa andare ad essere integrata con inserzioni sponsorizzate di aziende locali, come rivelato da Matt Idema, vicepresidente della messaggistica aziendale di Facebook:"C'è sicuramente una strategia, gli annunci rappresentano il modello di business principale per Facebook e, a lungo termine, penso che in una forma o nell'altra faranno parte del mondo di WhatsApp" ha affermato.

