https://it.sputniknews.com/20210916/venezia-diventa-legge-il-decreto-che-vieta-il-transito-alle-grandi-navi-12924501.html

Venezia, diventa legge il decreto che vieta il transito alle Grandi navi

Venezia, diventa legge il decreto che vieta il transito alle Grandi navi

I canali più simbolici della Serenissima sono dichiarati monumento nazionale. 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T09:40+0200

2021-09-16T09:40+0200

2021-09-16T09:40+0200

italia

venezia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12339996_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_14975a4ae988f57815f288c53c6a7d6f.jpg

Con il via libero della Camera è stato convertito in legge il provvedimento che di fatto rende la Serenissima zona off limits per i cosiddetti 'giganti del mare' nel mare della Laguna.Il testo della nuova legge prevede infatti diverse misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia del capoluogo del Veneto, ma anche disposizioni riguardanti la tutela del lavoro e l'ex Ilva di Taranto.Ma ecco nel dettaglio quali sono i punti cardini del nuovo provvedimento approvato dal Parlamento.Che cosa cambia a Venezia con la nuova legge In primo luogo, alcuni canali e vie d'acqua della Laguna vengono dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali, tra cui il Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca.Viene inoltre disposto che, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche ,riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.In particolare, nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, dichiarate monumento nazionale, dal 1 agosto 2021 risulta essere vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) tiraggio aereo (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.Misure di sostegno a compagnie e lavoratoriPer venire incontro alle compagnie di navigazioni e per sopperire agli eventuali maggiori costi sostenuti da queste ultime per la riprogrammazione delle rette e per i rimborsi ai passeggeri, viene istituito un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022.Previste inoltre misure a protezione dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito: in tal senso, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022.Commissario straordinarioInfine, viene disposta la nomina del presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di Venezia a Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.Questi avrà il compito di realizzare punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT e dovrà inoltre occuparsi della manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale; dovrà prevedere interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

https://it.sputniknews.com/20210713/venezia-dal-primo-agosto-stop-allingresso-di-grosse-navi-in-laguna-12133480.html

david dave Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

venezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, venezia