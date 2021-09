https://it.sputniknews.com/20210916/toti-sul-green-pass--lalternativa-a-nuovi-lockdown-spero-nellestensione-12925953.html

Toti sul green pass: “È l’alternativa a nuovi lockdown, spero nell’estensione”

Toti sul green pass: “È l’alternativa a nuovi lockdown, spero nell’estensione”

Il governatore della Liguria non condivide le posizioni di Salvini e Meloni, che non portano ad aumenti nelle preferenze degli elettori. I no green pass sono...

Vaccino e green pass sono l’unico modo per evitare nuove chiusure e perdite per l’economia italiana. Lo ribadisce il governatore della Liguria Giovanni Toti sul Corriere della Sera.Il leader della formazione di centrodestra, Coraggio Italia, attende di capire cosa verrà fuori dal Consiglio dei ministri di oggi alle 16:00, in cui è in discussione l’estensione del green pass a pubblico e privato, ma auspica un utilizzo il più ampio possibile.“Vedremo cosa faranno gli esponenti della Lega in Consiglio dei ministri. Questo è quello che conta. Se le esternazioni di Salvini fossero il risultato di un calcolo politico, sarebbero a mio avviso un calcolo sbagliato” dice poi sulle posizioni del leader leghista, sostenendo che atteggiamenti contro vaccini e certificazione non portano a vantaggi elettorali.Per Toti, poi, il fronte dei contrari alla vaccinazione e ai green pass sono “una minoranza. Rumorosa, ma sempre una minoranza” e “dubito che competere sull’estensione del green pass sia una tattica vincente sotto il profilo del consenso”.

