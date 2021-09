https://it.sputniknews.com/20210916/terza-dose-palu-necessaria-per-immunocompromessi-12926720.html

Terza dose, Palù: "Necessaria per immunocompromessi"

La terza dose aggiuntiva sarà necessaria per i soggetti esposti ad un maggior rischio di complicazioni da infezione Covid-19. Tutti gli altri riceveranno una...

2021-09-16T12:36+0200

Le evidenze degli studi scientifici hanno mostrato che una terza dose di vaccino contro il Covid è necessaria per i pazienti immunocompromessi. Lo ha dichiarato in un'intervista a Il Mattino il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, precisando che la dose aggiuntiva serve solo ai pazienti con il sistema immunitario compromesso, per tutti gli altri sarà sufficiente il richiamo.Chi sono i pazienti immunodepressi Il numero uno di Aifa ha specificato che un soggetto può essere immunodepresso per cause naturali, dovute ad esempio ad una leucemia o immunodeficienza acquisita come l'Aids, oppure cliniche.Tra questi ci sono i trapiantati, i pazienti oncologici o con malattie autoimmuni, che assumono farmaci immunosoppressori o di rigetti.Dose addizionalePer tali gruppi di pazienti, un ciclo di vaccinazione a due dosi può non essere sufficiente a proteggere dalle complicazioni dovute all'infezione da Sars-Cov-2. Va loro somministrata, in via prioritaria, una dose addizionale di vaccino contro il Covid-19 a 28 giorni dalla seconda dose.La dose aggiuntiva serve a migliorare la risposta immunitaria nei pazienti immunodepressi, con una risposta immunitaria iniziale bassa, secondo quanto riporta una relazione tecnica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblicata agli inizi di settembre.Dose di richiamoLa dose di richiamo, detta anche booster, del vaccino serve a potenziare l'immunità e a ripristinare la protezione dalla malattia, che si riduce con il passare dei mesi. Viene somministrata a tutti i soggetti non immunocompromessi a sei mesi dalla seconda dose di vaccino anti-Covid.Palù ritiene che tutti riceveranno il richiamo, ma attualmente non è possibile conoscere con precisione quale sarà la durata del potenziamento.Dagli studi condotti sui coronavirus negli anni '90 lasciano presumere che l'"immunità così potenziata possa durare a lungo", conclude Palù.

