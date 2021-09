https://it.sputniknews.com/20210916/stellantis-pomigliano-paralizzata-domani-assemblea-dei-lavoratori-davanti-la-fabbrica-12931541.html

Lo stabilimento di Pomigliano d'Arco è chiuso da giovedì scorso per le mancate forniture di semiconduttori, che non consentono di proseguire con l'attività... 16.09.2021, Sputnik Italia

La produzione nella fabbrica Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli) continua ad essere paralizzata dalla carenza di semiconduttori. Lo stabilimento resterà chiuso anche domani, dopo aver riaperto a singhiozzo nel mese di settembre. Fiom ha annunciato un'assemblea per domani davanti ai cancelli del sito.Le mancate forniture di semiconduttori, necessari alla produzione delle centraline, hanno paralizzato la produzione, ferma dallo scorso giovedì. I lavoratori hanno timbrato di nuovo il cartellino il 30 agosto, dopo un mese di stop dovuto a ferie e fermo produttivo, ma l'attività da allora ha proceduto in maniera discontinua. I lavoratori stanno usufruendo della cassa integrazione ordinaria, prorogata fino al 30 settembre.Per discutere dei continui stop produttivi, legati alla mancanza della componentistica, e del futuro occupazionale la Fiom ha organizzato, per domani, un'assemblea davanti al G.B. Vico. L'incontro si svolgerà alle 10, all'ingresso 2 della fabbrica, ed è previsto l'intervento dei delegati sindacali e degli esponenti della struttura di Napoli.La crisi dei semiconduttori "sta colpendo tutti gli stabilimenti Stellantis e non solo quelli", rendono noto i sindacati Fim, Uilm, FIsmic, Ugl e Aqcfr.La mancanza di forniture costringerà al rientro in sede di circa 50 operai in trasferta in Francia dalla fusione di Fca con Psa. I trasfertisti saranno richiamati a breve e per scaglioni nella fabbrica di Pomigliano.

