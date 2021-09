https://it.sputniknews.com/20210916/ruby-ter-berlusconi-dice-no-alla-perizia-psichiatrica-processo-vada-avanti-in-mia-assenza-12932887.html

Ruby ter, Berlusconi dice no alla perizia psichiatrica: "Processo vada avanti in mia assenza"

Ruby ter, Berlusconi dice no alla perizia psichiatrica: "Processo vada avanti in mia assenza"

Il Cavaliere ha annunciato, tramite i suoi legali, che non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dai giudici. 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T17:08+0200

2021-09-16T17:08+0200

2021-09-16T17:08+0200

italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11183506_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dbf0d426682f2712f4610ae3607426b9.jpg

"L'ipotesi di sottopormi ad una ampia ed illimitata perizia psichiatrica da parte del Tribunale dimostra, per ciò che ho fatto nella vita in molteplici settori fra cui l'imprenditoria, lo sport e la politica, un evidente pregiudizio nei miei confronti e ben mi fa comprendere quale sarà anche l'esito finale di questo ingiusto processo".Così Silvio Berlusconi nella dichiarazione depositata oggi, tramite i suoi legali, al presidente del collegio della settima penale Marco Tremolada, che presiede il processo Ruby ter.Il Cavaliere ha sottolineato di non poter "accettare tale decisione", giudicata "lesiva della mia storia e della mia onorabilità".Nel pomeriggio di ieri i giudici avevano conferito l'incarico ad un collegio di periti che avrebbero dovuto eseguire la perizia legale, disposta l'8 di settembre, in seguito ad un'altra istanza di legittimo impedimento per motivi di salute da parte dell'ex premier.Agli esperti è stato concesso tempo fino al prossimo 5 novembre al fine di accertare se le condizioni di salute psico-fisiche di Silvio Berlusconi gli consentano di partecipare al processo Ruby ter, che lo vede imputato per corruzione in atti giudiziari con altre 28 persone.

https://it.sputniknews.com/20210908/berlusconi-medici-preoccupati-per-le-sue-condizioni-di-salute-12830512.html

FRANCO Berlusconi mi è indifferente ma una richiesta di perizia psichiatrica? Mah! Invece ritengo che a tutti i giudici bisognerebbe farla ogni 5 anni come si fa per la patente. Del resto il loro ruolo è delicato se capiti sotto le grinfie di uno disturbato potresti avere dei problemi. Non vedo perchè dovrebbero opporsi. 0

FRANCO Ovviamente la stessa cosa vale per i politici ai quali farei fare anche l'esame antidroga. 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica