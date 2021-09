https://it.sputniknews.com/20210916/putin-afferma-che-si-autoisolera-per-diversi-a-causa-di-decine-di-contagi-nel-suo-entourage-12924825.html

Putin afferma che si autoisolerà per diversi giorni a causa di "decine" di contagi nel suo entourage

Putin afferma che si autoisolerà per diversi giorni a causa di "decine" di contagi nel suo entourage

Il presidente russo Vladimir Putin in precedenza ha confermato di essere in autoisolamento in seguito ai numerosi casi di infezione nel suo entourage. 16.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che è attualmente in autoisolamento poiché "diverse decine" dei membri del suo entourage sono risultati positivi al COVID-19.Putin ha dato l'annuncio durante l'apertura del vertice dei leader della CSTO:Ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente russo si sente bene ed è "perfettamente in salute", nonostante l'autoisolamento. Il Cremlino ha annunciato ufficialmente che Putin si sarebbe autoisolato il 14 settembre, dopo aver reso noto che diversi membri del suo entourage avevano contratto il coronavirus. Il capo di stato russo è risultato negativo al tampone per il Covid-19.La sessione del Consiglio di sicurezza collettiva dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) è iniziata quest'oggi a Dushanbe, in Tagikistan.

