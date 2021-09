https://it.sputniknews.com/20210916/presidente-sudcoreano-chiede-aiuto-alla-cina-per-riportare-la-corea-del-nord-al-dialogo-sul-12923981.html

Dialogo sul nucleare nordcoreano, Seoul chiede aiuto alla Cina

Dialogo sul nucleare nordcoreano, Seoul chiede aiuto alla Cina

Nel corso dell'ultima settimana, Pyongyang ha effettuato due lanci di missili balistici, uno dei quali ha visto due vettori finire nelle acque della ZEE del... 16.09.2021, Sputnik Italia

Durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha espresso la speranza che la Cina continuerà a sostenere il processo di pace nella penisola coreana e gli sforzi per arrivare alla denuclearizzazione della Corea del Nord.Lo ha riportato in una nota l'amministrazione presidenziale sudcoreana, specificando che i colloqui sono durati circa 40 minuti.Il presidente sudcoreano ha preso atto del ruolo e del contributo di Pechino al processo di pace nella penisola coreana e ha sottolineato che è necessario riportare al più presto la Repubblica democratica popolare di Corea al dialogo per la sua completa denuclearizzazione.Wang ha riaffermato il sostegno "incrollabile" della Cina alla denuclearizzazione della penisola coreana e ai progressi nelle relazioni intercoreane e ha promesso che il Paese continuerà a svolgere un ruolo costruttivo.L'incontro ha avuto luogo prima che si sapesse che Pyongyang, il 15 settembre, aveva lanciato due missili balistici verso il Mar del Giappone. I missili hanno volato per circa 800 chilometri ad un'altitudine di minimo 60 chilometri.

msan.mr Non è alla Cina che il presidente sud-coreano deve chiedere aiuto per ridimensionare le ambizioni nucleari di Kim Jong Un, bensì è agli americani che deve rivolgersi affinchè si ritirino dal Mar del Giappone! 1

