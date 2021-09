https://it.sputniknews.com/20210916/parlamento-europeo-adotta-una-risoluzione-su-assistenza-ai-profughi-afghani-12934377.html

Parlamento Europeo adotta una risoluzione su assistenza ai profughi afghani

Parlamento Europeo adotta una risoluzione su assistenza ai profughi afghani

Il Parlamento Europeo ha invitato i Paesi dell'UE a prepararsi ad una nuova eventuale crisi migratoria alla luce della situazione in Afghanistan. Lo si... 16.09.2021, Sputnik Italia

La risoluzione sottolinea anche che l'assistenza agli stati confinanti non deve diventare una politica alternativa alla concessione dell'asilo sul territorio dell'Unione Europea.I deputati hanno invitato a garantire la sicurezza innanzitutto agli afghani che potrebbero essere a rischio dopo la salita al potere dei talebani* nel Paese.Agli inizi di agosto il movimento radicale Talebani ha intensificato l'offensiva contro le forze governative afghane. Il 15 agosto i ribelli sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno dichiarato la fine della guerra. La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata quasi 20 anni.Il 6 settembre il movimento ha affermato che di aver conquistato la provincia settentrionale del Panjshir, l'ultima provincia finora non conquistata dal movimento radicale. In seguito le forze di resistenza locali guidate da Ahmad Massoud, figlio di Ahmad Shah Massoud, il capo dell'Alleanza del Nord ucciso dai terroristi nel 2001, hanno negato che il Panjshir si fosse arreso.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

