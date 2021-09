https://it.sputniknews.com/20210916/napoli-la-gdf-sequestra-oltre-500-kg-di-sigarette-di-contrabbando--12924248.html

Napoli, la Gdf sequestra oltre 500 kg di sigarette di contrabbando

Napoli, la Gdf sequestra oltre 500 kg di sigarette di contrabbando

Le fiamme gialle hanno fermato un totale di sette persone, due delle quali sono state tratte in arresto. 16.09.2021, Sputnik Italia

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha effettuato il sequestro di oltre 5 quintali di sigarette "bionde" di contrabbando e ha arrestato due persone, facendo scattare la denuncia per altri sei.È questo il bilancio di una serie di controlli effettuati negli scorsi giorni e terminati soltanto da poche ore.Un ingente quantitativo di sigarette dei marchi Winston e Minsk, in particolare, è stato individuato nel capoluogo partenopeo all'incrocio tra via circumvallazione esterna di Napoli e via Luigi Minale, del comune di Melito di Napoli, da parte dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto impiego di Napoli.Altri 380kg di sigarette erano in possesso di un 29enne napoletano, già noto per precedenti di contrabbando, mentre 120kg sono stati recuperati al termine di un'operazione svoltasi in via Bellini, angolo vico III Casanova.Infine, un 67enne è stato tratto in arresto dopo che una perquisizione nel suo appartamento ha portato al ritrovamento di circa 10kg di sigarette dei marchi Winston, Regina Red e 821, mentre circa 28kg sono stati sequestrati in 12 punti vendita, in quanto sprovviste dei contrassegni dei Monopoli di Stato.

