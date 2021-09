https://it.sputniknews.com/20210916/mongolia-due-castori-morti-di-covid-19-sono-i-primi-animali-morti-per-il-virus-nel-paese-12927936.html

Mongolia: due castori morti di COVID-19, sono i primi animali morti per il virus nel Paese

Mongolia: due castori morti di COVID-19, sono i primi animali morti per il virus nel Paese

L'Autorità generale per i servizi veterinari della Mongolia (GAVS) afferma che i test di laboratorio confermano che la causa di morte dei due castori è stata...

"Due castori sono morti in circostanze misteriose nel nostro Paese il mese scorso e i risultati dei test di laboratorio hanno mostrato che la causa è stato il COVID-19" ha detto al telefono all’Agenzia Nuova Cina (Xinhua), l’esperto governativo Adiyasuren Tuvshinbayar.I castori morti provenivano dal Centro Allevamento castori presso il Dipartimento ambientale della capitale Ulan Bator, dove altri sette esemplari sono stati trovati positivi al virus, ha rivelato il Centro Nazionale per le Malattie Zoonotiche della Mongolia (NCZD - National Center for Zoonotic Diseases), che ritiene che la malattia sia stata trasmessa agli animali dai loro allevatori, che in agosto erano risultati positivi, come spiegato dal direttore dell’NCZD Nyamdorj Tsogbadrakh.Le analisi attestano che è stata la variante Delta del virus ad essersi diffusa tra gli animali del centro e i castori affetti hanno mostrato sintomi quali tosse, naso che cola e occhi appiccicosi, ha detto Tsogbadrakh, specificando che i castori superstiti si sono completamente ripresi dalla malattia grazie a trattamenti adeguati.Sebbene questo sia il primo caso accertato di morti per COVID-19 tra gli animali in Mongolia, non è certamente il primo caso in assoluto al mondo. Il caso più eclatante fu quello avvenuto in Utah, negli Stati Uniti, dove l’anno scorso, in questo periodo, morirono circa ottomila visoni in nove differenti allevamenti, contagiati anche in quel caso dai loro stessi allevatori.

