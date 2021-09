https://it.sputniknews.com/20210916/migranti-dallafghanistan-il-viaggio-della-speranza-costa-7000-dollari-e-finisce-al-confine-lituano-12932120.html

Migranti dall'Afghanistan: il viaggio della speranza costa 7000 dollari e finisce al confine lituano

Migranti dall'Afghanistan: il viaggio della speranza costa 7000 dollari e finisce al confine lituano

Cinque cittadini afghani hanno chiesto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di impedire la loro espulsione dalla Lituania. Avevano pagato 7.000... 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T18:35+0200

2021-09-16T18:35+0200

2021-09-16T18:35+0200

mondo

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/12931971_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16cf6d9058c87327f5da8eb371931c58.jpg

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha vietato fino al 29 settembre l'espulsione dalla Lituania di cinque cittadini afghani, che affermano di essere fuggiti dal Paese a causa della possibile repressione da parte dei talebani*. È stato precisato che non dovranno essere respinti in Bielorussia finchè si troveranno su suolo lituano.Secondo quanto riportato dal portale, gli afghani hanno raccontato di aver incontrato a Kabul un uomo afghano, a cui ciascuno ha pagato 7.000 dollari. L'uomo aveva detto che li avrebbe portati "in Europa".Gli uomini hanno dichiarato che quando i talebani hanno iniziato a consolidare le loro posizioni, si sono sentiti minacciati.I rifugiati hanno raccontato di essere entrati nel territorio della Lituania almeno cinque volte."Ci avvicinavamo e spiegavamo di essere migranti. Qualcuno chiamava la polizia e ci rispedivano in Bielorussia" hanno detto.Il 5 settembre, quando sono tornati nuovamente in Lituania, questa volta nascondendosi, sono rimasti a corto di cibo e acqua.I profughi hanno raccontato che, una volta, le guardie di frontiera lituane hanno usato contro di loro il taser.Secondo quanto riferito da Delfi, al momento gli afghani si trovano in una struttura a Puskos, un paesino al confine con la Bielorussia. Sono in una tenda separata, in quarantena, e giovedì saranno sottoposti al test per il coronavirus. Gli uomini hanno detto di essere stati trattati bene: sono stati visitati dai medici, gli sono stati dati vestiti caldi, scarpe e cibo. Mercoledì hanno tutti chiesto asilo alla Lituania.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri Paesi.

https://it.sputniknews.com/20210902/lesodo-dei-migranti-dallafghanistan-un-fiume-umano-in-marcia-verso-leuropa-12752610.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, migranti