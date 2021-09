https://it.sputniknews.com/20210916/lewis-hamilton-accusato-di-aver-simulato-linfortunio-a-monza-dal-capo-sviluppo-della-red-bull--12928452.html

Lewis Hamilton accusato di aver simulato l'infortunio a Monza dal capo sviluppo della Red Bull

Lewis Hamilton accusato di aver simulato l'infortunio a Monza dal capo sviluppo della Red Bull

Attualmente il campionato mondiale di F1 vede un testa a testa tra il sette volte campione britannico e l'olandese Max Verstappen. 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T13:07+0200

2021-09-16T13:07+0200

2021-09-16T13:07+0200

mondo

lewis hamilton

gran premio f1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/922/61/9226165_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_d174f4393012d64db852828c8dc0f0a1.jpg

Il numero uno del programma di sviluppo dei piloti della Red Bull, Helmut Marko, ha criticato il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton e il suo team Mercedes, affermando che il britannico starebbe simulando l'infortunio al collo rimediato durante l'ultimo gran Premio in Italia.Le accuse di Marko sono arrivate dopo che Hamilton, che detiene il record per il maggior numero di vittorie in F1, ha subito un trauma cranico mentre il suo rivale della Red Bull, Max Verstappen ha sbattuto la testa dopo che la sua monoposto si è ribaltata sul circuito di Monza.Dopo il grave incidente, Hamilton ha rivelato che il suo collo è diventato "sempre più stretto" e che avrebbe bisogno di consultare uno specialista prima del prossimo Gran Premio di Russia. Da parte sua, il dirigente della Red Bull ritiene che le ferite del campione britannico siano tutt'altro che gravi.Marko ha quindi aggiunto che "Verstappen era già sceso quando Hamilton stava cercando di tornare indietro per uscire dalla ghiaia". La rabbia di Marko sembrava essere stata sostenuta dalla decisione della Federazione automobilistica internazionale (FIA) di ritenere Verstappen responsabile dell'incidente poiché l'organo di governo dello sport gli ha imposto due punti di penalità e una penalità di tre posizioni nella griglia di partenzaNonostante lo sfortunato incidente, Verstappen è ancora in testa alla classifica piloti con 226,5 punti, seguito proprio da Hamilton con 221,5 punti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, lewis hamilton, gran premio f1