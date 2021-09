https://it.sputniknews.com/20210916/la-tunisia-riapre-il-confine-terrestre-con-la-libia-12933624.html

La Tunisia riapre il confine terrestre con la Libia

Il presidente tunisino Kais Saied ha disposto la riapertura dei posti di blocco al confine con la Libia dopo più di due mesi di chiusura e ha autorizzato... 16.09.2021, Sputnik Italia

"Il presidente ha disposto di riaprire i posti di blocco al confine con la Libia alle ore 7.00 del 17 settembre 2021", si legge in una nota dell'ufficio presidenziale pubblicata su Facebook.La decisione è stata presa in una seduta congiunta delle commissioni governative per la sicurezza e la sanità dei due Paesi , tenutasi mercoledì.Lo scorso 8 luglio la Libia ha chiuso il confine con la Tunisia, come misura per contrastare la diffusione del coronavirus. Il 10 settembre, il portavoce del Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico Mohamed Hamouda ha dichiarato che le parti hanno convenuto sulla riapertura delle frontiere e sul ripristino del traffico aereo entro una settimana in conformità con il protocollo generale per la sanità.

