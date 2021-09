Italia-Russia, aziende e regioni in prima fila: all'assemblea annuale CCIR atteso anche Di Maio

“Come da tradizione, questo evento rappresenta un importante momento di dialogo, confronto e networking, un’occasione importante dal valore aggiunto per le aziende che decidono di associarsi alla nostra organizzazione. In questo periodo storico di incertezza, le aziende sanno che possono guardare alla Camera di Commercio Italo-Russa come ad un punto di riferimento consolidato, una guida nel loro processo di internazionalizzazione sui mercati italiano e russo, e che possono confidare nel nostro know-how e nella fitta rete di collaborazioni e contatti sviluppati in più di cinquant’anni di attività” – ha dichiarato il Presidente CCIR Vincenzo Trani.