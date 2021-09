https://it.sputniknews.com/20210916/india-per-9-anni-ricercato-riesce-a-sfuggire-alla-polizia-catturavano-sempre-il-fratello-gemello-12930355.html

India: per 9 anni ricercato, riesce a sfuggire alla polizia. Catturavano sempre il fratello gemello

India: per 9 anni ricercato, riesce a sfuggire alla polizia. Catturavano sempre il fratello gemello

Per anni, Ram Singh Porte, un truffatore dello Stato indiano del Chhattisgarh, nel centro-est del Paese, ha truffato e circuito dozzine di persone. Nonostante... 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T23:23+0200

2021-09-16T23:23+0200

2021-09-16T23:23+0200

mondo

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/12160287_0:282:2699:1800_1920x0_80_0_0_e063f06b918629db33d29fba863caa9e.jpg

“Non sono stato io, è stato mio fratello” diceva sempre Laxman Singh Porte, tutte le volte che veniva catturato. Ma le descrizioni corrispondevano, i testimoni confermavano, e questi finiva regolarmente in prigione. D’altra parte, sembrava proprio la più patetica delle scuse.E invece era vero. Era Ram Singh Porte, il fratello gemello, che andava in giro per il Paese a raccontare di essere una specie di santone guaritore capace di curare tutti i malanni e rifilava inutili a ingenui e disperati ammalati, in cambio di lauti compensi.Alla fine, la polizia è riuscita a catturare il vero truffatore solo grazie ad una soffiata di uno dei componenti della famiglia, stanco di veder finire in manette sempre il ragazzo buono."Siamo stati in grado di arrestarlo solo dopo aver ricevuto una soffiata da uno dei suoi familiari, che ci avvertiva che il vero truffatore avrebbe partecipato a un festival locale" ha detto Sahu.Il fratello Laxman, nel frattempo, è stato liberato, anche se un dubbio ancora è rimasto alla polizia, perché pare che, al momento della cattura, il ricercato abbia detto anche lui: “Non sono stato io, è stato mio fratello”.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, india