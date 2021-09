Il Cdm approva all'unanimità l'estensione del green pass al pubblico e al privato

https://it.sputniknews.com/20210916/il-cdm-approva-allunanimita-lestensione-del-green-pass-al-pubblico-e-al-privato-12934841.html

Draghi: decreto per continuare ad aprire il Paese. Il certificato sarà obbligatorio anche per i politici, sindaci e presidenti di Regione e per i magistrati... 16.09.2021, Sputnik Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge che rende obbligatorio il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che il decreto punta a "rendere questi luoghi più sicuri e rendere ancora più forte la nostra campagna di vaccinazione". Speranza ha aggiunto che i tamponi saranno gratis per "gli esenti", quindi soggetti fragili o con disabilità. E la validità di quelli molecolari sarà ampliata a 72 ore.La ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ha spiegato che, però, "viene calmierato il prezzo dei tamponi, otto euro per i minorenni, 15 per gli adulti".Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha sottolineato che è stato applicato lo stesso metodo impiegato per l'obbligo nella scuola "che ha funzionato benissimo". Dai politici ai magistratiAnche i politici dovranno esibire il certificato, ma, vista la specificità delle due Camere, il decreto stabilisce che "gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento".Il decreto stabilisce che l'obbligo di green pass venga esteso a tutti i luoghi di lavoro e anche "ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice", quindi sindaci e presidenti di Regione, nonché ai consiglieri. La certificazione sarà obbligatoria anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. Niente obbligo, invece, per "avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo". Nella P.a. obbligo anche per le ditte esterneIl decreto stabilisce che la verifica del green pass sia in capo ai "datori di lavoro" per tutti i dipendenti pubblici.Entro il 15 ottobre bisognerà designare le modalità operative delle verifiche che potrebbero essere fatte "a campione" e con controlli preferibilmente all'ingresso. L'obbligo è previsto anche per i lavoratori esterni, in questo caso la verifica spetta ai rispettivi datori di lavoro delle singole aziende. Multe fino a 1.500 euro nel pubblicoPer i dipendenti pubblici che verranno trovati sul posto di lavoro senza il green pass sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro, nel decreto.Se il dipendente si presenta per cinque giorni di seguito senza certificazione scatta la sospensione senza stipendio.

