I resti di un antico pianeta potrebbero portare il campo magnetico terrestre ad invertirsi

Il campo magnetico terrestre starebbe attraversando un periodo di strani cambiamenti. Il polo magnetico settentrionale si sta spostando dall'Artico canadese verso la Siberia, fatto che indica un capovolgimento che sembra sempre più accelerare, sollevando preoccupazioni su una possibile inversione geomagnetica.Secondo quanto riferito dalla rivista specializzata Astronomy, la velocità di spostamento del polo settentrionale è aumentata fino a 48 chilometri l'anno. Questa non sarebbe la prima inversione geomagnetica, poiché la Terra ha cambiato i suoi poli magnetici almeno dieci volte negli ultimi 2,6 milioni di anni e l'inversione più recente è avvenuta circa 780.000 anni fa.Di conseguenza, molti scienziati ritengono che un altro cambiamento per il nostro pianeta non sia altro che una questione di tempo.Si tratta, tuttavia, di fenomeni non ancora del tutto prevedibili e gli scienziati non concordano in merito alle anomalie che potrebbero essere provocate da un inversione dei poli magnetici.Secondo alcuni geologi, tali cambiamenti sono coincisi, in passato, con estinzioni di massa, mentre altri sostengono che gli esseri umani, e i loro antenati, popolano la Terra da diversi milioni di anni e sono sopravvissuti a molti capovolgimenti.Il pianeta TheiaSecondo alcuni, tali anomalie potrebbero essere causate dai resti dell'antico pianeta Theia, un corpo cosmico che ha colpito la Terra circa 4,5 miliardi di anni fa e la cui distruzione ha portato alla formazione del nostro satellite, la Luna.Sebbene i resti di Theia non siano mai stati trovati, alcuni scienziati ritengono che siano effettivamente sepolti nelle profondità della Terra.Stando a recenti studi geologici, i resti di Theia potrebbero essere due rocce più grandi del Monte Everest, più dense e più calde del resto del mantello terrestre. Questi ammassi rocciosi sarebbero in grado di interferire con la convezione del ferro fuso nel nucleo del pianeta, dove si genera il campo magnetico, andando quindi ad indebolirlo all'altezza dell'Atlantico meridionale.Nel caso in cui il campo magnetico si sposti lentamente per molte migliaia di anni, sia l'umanità che la natura saranno in grado di adattarsi ad esso.

