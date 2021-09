https://it.sputniknews.com/20210916/francia-macron-abbiamo-ucciso-il-capo-del-gruppo-jihadista-stato-islamico-del-grande-sahara-12923674.html

Francia, Macron: "Abbiamo ucciso il capo del gruppo jihadista 'Stato Islamico del Grande Sahara'"

Francia, Macron: “Abbiamo ucciso il capo del gruppo jihadista ‘Stato Islamico del Grande Sahara’"

Emmanuel Macron rivela che le forze francesi hanno neutralizzato Adnan Abou Walid al-Sahraoui, leader del gruppo terroristico 'Stato Islamico del Grande...

Adnan Abou Walid al-Sahraoui era il jihadista più ricercato di Francia nel Sahel. Il suo ramo dello Stato Islamico* è molto attivo nella regione di confine tra Mali, Burkina Faso e Niger. La regione, particolarmente arida, è scarsamente popolata e difficile da controllare per le forze locali e internazionali. Emmanuel Macron, in un tweet, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'operazione.Nell'ottobre del 2017, al-Sahraoui guidò l'imboscata di Tongo Tongo contro le forze americane e nigeriane. La morte di quattro soldati statunitensi aveva acceso il dibattito e le indagini sulla presenza degli Stati Uniti in Africa. I rapporti rivelarono che le truppe statunitensi non erano adeguatamente preparate per l'attacco. L'imboscata rimane la più grande perdita di truppe americane in Africa del 21° secolo.Nel 2010, al-Sahraoui si unì a Katiba Tarik ibn Zayd, un ramo di al-Qaeda*, che mira a rovesciare il governo algerino e installare anche ad Algeri uno Stato islamico. Nel 2011 è stato uno dei membri fondatori del Movimento per l'Unità e la Jihad in Africa occidentale.Nel 2015 al-Sahraoui giurò fedeltà allo Stato Islamico. La sua milizia è molto attiva nella regione ed è stata accusata di una serie di attacchi a partire dal 2019.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molte altre nazioni

