Evade dai domiciliari a casa dei genitori: "Preferisco il carcere a mia madre"

Evade dai domiciliari a casa dei genitori: "Preferisco il carcere a mia madre"

E' stato arrestato mentre si recava al carcere di Massa dove era intenzionato a proseguire lo stato di detenzione. 16.09.2021

Evade dai domiciliari perché preferisce trascorrere la detenzione in carcere piuttosto che a casa con la mamma. L'episodio, riferisce La Nazione, è avvenuto mercoledì pomeriggio in Toscana, tra la provincia di Lucca e Massa. Un dominicano di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Marina di Massa dopo essere evaso dagli arresti domiciliari che scontava a Viareggio (Lucca) in casa dei genitori, per una condanna in via definitiva per rapina, estorsione e furto. L'obiettivo della fuga era il carcere di Massa dove era intenzionato a proseguire la detenzione piuttosto che restare a casa con la madre. Così ha spiegato l'uomo alla polizia penitenziaria che però non ha potuto esaudire il suo desiderio in assenza di un provvedimento a suo carico, emesso dall'autorità giudiziaria, che prevedesse la custodia in carcere.Gli agenti hanno dunque chiamato i carabinieri di Massa provveduto all'arresto in flagranza di reato per l'evasione dalle misure detentive ai domiciliari. I militari hanno poi accertato che le ragioni della fuga sono realmente dovute al rapporto fortemente conflittuale con la madre.

