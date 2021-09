https://it.sputniknews.com/20210916/esperto-militare-corea-del-nord-sta-diversificando-arsenale-balistico-ci-saranno-altre-sorprese-12925541.html

Esperto militare: “La Corea del Nord diversifica l'arsenale balistico, ci saranno altre sorprese”

Esperto militare: “La Corea del Nord diversifica l'arsenale balistico, ci saranno altre sorprese”

L’esperto di programmi missilistici nucleari della Corea del Nord, Vladimir Khrustalev, ha analizzato per Sputnik il test dei due missili balistici lanciati da... 16.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-16T14:02+0200

2021-09-16T14:02+0200

2021-09-16T14:15+0200

mondo

corea del nord

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/455/65/4556594_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_0e271b7ea97a4cb27985f2cbdac61701.png

In primo luogo, va notato che i razzi testati nel loro insieme erano abbastanza potenti, ha spiegato Khrustalev. Il raggio di volo dei due missili, secondo le misurazioni, è stato di almeno 750km, ma, considerata un'altezza dell'apogeo di 50-60km, con diverso angolo di lancio e una traiettorie più efficace, sarebbero potuti arrivare a mille chilometri con ogni probabilità.In secondo luogo, questa volta, i militari in Giappone e Corea del Sud hanno avuto non pochi problemi ad ottenere con tempestività e precisione i dati delle traiettorie. Un ritardo ben più lungo del solito e, nel corso della giornata, i numeri e le coordinate sono anche cambiati più volte (in un primo momento avevano detto che i missili non erano caduti nella zona economica esclusiva del Giappone, poi hanno confermato). Ciò indica che questi missili sono stati progettati proprio per essere "problematici per la difesa missilistica".In terzo luogo, dice l'esperto, questi missili rappresentano un’evoluzione delle nuove generazioni di missili nordcoreani, che ora non solo vanno a bersaglio, ma sono anche capaci di compiere manovre diversive, rendendo le traiettorie qualcosa di diverso dalla solita traiettoria balistica prevedibile.Per quanto riguarda la scelta della piattaforma di lancio, c'è stata, certamente, una mossa estremamente non banale. In realtà, è stato scelto un sistema missilistico ferroviario da combattimento. Un tempo, il lavoro su tali complessi era stato intrapreso in diversi paesi, ma fu solo in URSS che i sistemi BZHRK, così chiamati dall’acronimo russo, vennero effettivamente consegnati in dotazione alla Difesa e schierati in allerta.“Questa non è certamente l'ultima sorpresa che Pyongyang sta preparando” ha concluso l’esperto.

Superbianco Juden Palestine apartheid Solo l'atomica garantisce la pace e la non distruzione dagli Usa come Iraq e Libia. L'Iran deve dotare e presto o lo Stato terrorista ebreo, Israele, tenterá di distruggerlo. 1

1

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord, difesa