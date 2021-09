https://it.sputniknews.com/20210916/covid-quarantena-per-35-classi-in-alto-adige-circa-70-positivi-dallinizio-della-scuola-12928593.html

Covid: quarantena per 35 classi in Alto Adige, circa 70 positivi dall'inizio della scuola

L'Alto Adige è stato la prima provincia d'Italia a riaprire l'anno scolastico lo scorso 6 settembre. 16.09.2021, Sputnik Italia

In Alto Adige sale a 35 il numero delle classi in quarantena dalla riapertura dell'anno scolastico. Sono circa una settantina i casi di positività al Covid-19 accertati fra studenti e personale d'istituto.Dalla prossima settimana, oltre ai test salivari a campione, inizierà lo screening a tappeto, con tamponi nasali in tutte le classi. La partecipazione sarà su base volontaria, ma chi non vorrà sottoporsi al tampone rischia la Dad.Inoltre, è previsto un isolamento di 14 giorni, mentre per i ragazzi regolarmente testati l'Asl potrà disporre un periodo più breve.L'Alto Adige è in fascia bianca. L'ultimo bollettino diramato ieri mostra una riduzione di 5 unità di ricoveri e 73 nuovi contagi. Da segnalare anche 13 persone in meno in quarantena e una in meno in terapia intensiva.

