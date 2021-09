https://it.sputniknews.com/20210916/covid-in-cina-oltre-1-miliardo-di-persone-immunizzate-12929341.html

Covid, in Cina oltre 1 miliardo di persone immunizzate

Covid, in Cina oltre 1 miliardo di persone immunizzate

Tale cifra corrisponde al 71% della popolazione totale del Paese. 16.09.2021

2021-09-16

Nella Repubblica Popolare Cinese sono state somministrate un totale di 2,16 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19, con la quota di persone "pienamente immunizzate" che è ormai pari 1,01 miliardi, una copertura della popolazione del 71%.Lo ha riferito il portavoce della Commissione sanitaria nazionale, Mi Feng, aggiornando il quadro della situazione nel Paese al 15 di settembre.Stando ai dati ufficiali, forniti dalle autorità sanitarie di Pechino, in Cina finora sono stati registrati 95.413 casi di infezione da Covid-19, a fronte di un numero di vittime confermate pari a 4.636.Le vaccinazioni in EuropaNel suo discorso annuale, tenuto nel corso della giornata di ieri, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale nell'UE.La politica tedesca ha in particolar modo sottolineato che il lavoro del Team Europe ha portato all'immunizzazione del 70% della popolazione adulta europea, per oltre 700 milioni di dosi di vaccino consegnate.

